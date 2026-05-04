Yağışın şiddetiyle birlikte taşan dereler çevredeki tarım arazilerini sular altında bırakırken, bazı bölgelerde ise su birikintileri oluştu. Çiftçiler, ekili alanlarının zarar gördüğünü ifade ederken, oluşan zararın boyutunun yağışların ardından netlik kazanacağı belirtildi.

İhbarlar üzerine harekete geçen ekipler, taşkın yaşanan noktalarda incelemelerde bulunarak olası risklere karşı önlem aldı. Bazı mahallelerde suyun kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatılırken, tıkanan menfez ve su kanallarının açılması için de yoğun çaba harcandı.

Öte yandan, ani su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, özellikle dere kenarları ve su taşkını riski bulunan bölgelerden uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu. Yağışların aralıklarla devam edebileceği belirtilirken, sürücülerden de yollarda oluşabilecek su birikintilerine karşı tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji verilerine göre bölgede yağışların yer yer etkisini sürdürebileceği ifade edilirken, ekiplerin olası yeni olumsuzluklara karşı hazır bekletildiği öğrenildi.