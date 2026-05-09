

Kaza saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün Huzur mahallesi girişinde meydana geldi. Mobilya vadisi sokakta seyir halinde olan Sürücü Emin B.(30) yönetimindeki 16 HY 639 plakalı beton mikseri, ara sokaktan çıkan sürücü Ahmet A.(66) yönetimindeki 16 ABS 759 plakalı tur minibüsüyle çarpıştı. Kaza sonucu tur minibüsünün sürücüsü ve yolcusu Aynur K.(54) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ