Yangın, saat 10.00 sıralarında Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi mevkiinde çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bursa İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 2 arazöz ve 1 su tankeri ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ve 1 su ikmal aracı yangın bölgesine yönlendirildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için karadan çalışma başlatırken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahaleye katıldı.

Yangına ilişkin çalışmalar sürerken, gelişmelerin AKOM tarafından takip edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA