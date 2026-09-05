Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçunu işleyen kişilere yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 5 ilde 7 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Pınar Gülser isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Muhammet Ekici isimli şüphelinin ise ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.
Şüpheli şahısların sosyal medya hesapları üzerinde yapılan incelemelerde; cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları, çeşitli sosyal medya platformlarında hesaplar oluşturarak para karşılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıkları ortaya çıktı.
Şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri öngörülüyor.