Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin

(BKTTB) gerçekleştirilen olağan meclis toplantısında birlik başkanlığına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz seçildi.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği’nin genel kuruluna Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ile genel kurul üyeleri katıldı. Genel kurul Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan’ın geçici meclis başkanlığında yapıldı. Birlik başkanı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz olurken birinci başkan vekilliğine Yalçın Işıkyıldız, ikinci başkan vekilliğine Ali Osman Tayır, encümen üyeliklerine ise Kağan Mehmet Usta, Sinan Kahraman, Neriman Arat, Tolga Sarışen seçildi.

Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, kent kültürünü ve değerlerini daha iyi tanıtmak ve ileriye taşımak için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Tüm kurumların birlik ve beraberliği içerisinde Bursa’ya değer katacak hizmetler üreteceklerini aktaran Yılmaz, Valiliğin katkılarıyla sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektörü de sürece dahil ederek birlik içerisinde çalışacaklarını söyledi. Sayısız tarihi esere ve değere sahip olan kentin turizm potansiyelini en üst seviye çıkaracaklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Bu kente hizmet etmenin tarihi bir sorumluluğu var. Hayata geçireceğimiz birçok yeni projeyle şehrimizin turizm potansiyelini güçlendireceğiz” dedi.