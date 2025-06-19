Türkiye Büyük Millet Meclisi İhtisas Komisyonları için yapılan seçim süreci sona erdi. Komisyon üyelerine dair karar Resmi Gazete’de yayımlanırken, Bursa milletvekilleri yeni dönemde önemli sorumluluklar üstlendi.

Anayasa Komisyonu'na Bursalı Sözcü

AK Parti’ye katılan Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevine getirilirken, Bursa Milletvekili Osman Mesten ise komisyon sözcülüğü görevine atandı.

Adalet Komisyonu’nda Gözgeç Söz Sahibi

Adalet Komisyonu Başkanlığına Cüneyt Yüksel seçilirken, komisyon sözcülüğü görevini Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç üstlendi. Gözgeç, hukuk alanındaki tecrübesiyle öne çıkıyor.

Milli Savunma’da İstikrar: Refik Özen Yeniden Başkanvekili

Milli Savunma Komisyonu’nda başkanlık görevine Hulusi Akar devam ederken, Bursa Milletvekili Refik Özen yeniden başkanvekilliği görevine getirildi. Özen, önceki dönemde de bu görevde yer almıştı.

Müfit Aydın, Çevre Komisyonu Başkanvekili Oldu

Çevre Komisyonu Başkanlığına Mehmet Galip Ensarioğlu getirilirken, Bursa Milletvekili Müfit Aydın komisyonda başkanvekili olarak görev aldı.

Sağlık Komisyonunda Zırhlıoğlu ve Pala Görevde

Eski Bakan Vedat Bilgin’in başkanlık yaptığı Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda Bursa Milletvekilleri Fevzi Zırhlıoğlu ve Kayıhan Pala da yer aldı. Pala özellikle halk sağlığı alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Tarım Komisyonu’nda Orhan Sarıbal Üye Oldu

Vahit Kirişçi’nin başkanlık ettiği Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal üye olarak görev alacak. Sarıbal, tarım politikaları konusunda aktif söylemleriyle biliniyor.

Varank Görevine Devam Ediyor

Bursa Milletvekili ve önceki dönem Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürecek. Varank, teknoloji ve üretim politikalarındaki deneyimiyle komisyonda etkili bir rol üstlenmeye devam edecek.

Plan ve Bütçe'de Ahmet Kılıç Yeniden Görevde

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına Mehmet Muş seçilirken, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da komisyonda yeniden görev üstlendi.