Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte dalış yaptı. Dünyanın en büyük çevre koruma projelerinden biri olan çalışmayla denizin nefes almaya başladığını belirten Bakan Kurum, Fethiye Körfezi'nde de dip tarama çalışmalarına başlayacaklarını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen 'İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi' su altı yaşamına can suyu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte temizlenen bölgelerde dalış yaparak ekosistemdeki canlanmayı yerinde inceledi. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde 2022 yılında başlatılan projeyle İzmit Körfezi'nin doğu baseninde biriken dip çamurunun tamamen temizlenmesi hedefleniyor.

Yürütülen çalışmayı 'dünyanın en büyük çevre ve doğa koruma projesi' olarak nitelendiren Bakan Kurum, 'Bugün büyük bir mutlulukla şunu gördük; artık denizin dibinde deniz çayırlarının yeniden canlandığını, orada deniz yıldızlarının, yine deniz patlıcanlarının, buradaki ekosistemin yeniden canlandığını gördük. Bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. Böyle bir işi yapmayı Rabbim bize nasip etti' dedi.

'2,4 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı'

Bugüne kadar iki etabın tamamlandığını bildiren Kurum, toplam 3,8 milyon metreküp olan hedefin 2,4 milyon metreküplük kısmının denizden çıkarıldığını ve projenin yüzde 70 seviyesine ulaştığını kaydetti. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Ekosistem kendiliğinden canlanıyor ve daha önce görmediğimiz balıkları, daha önce görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık. Açıkçası deniz nefes almaya başladı. Burada tüm vatandaşlarımız, çocuklarımız artık huzur içinde gezecekler. Tertemiz Marmara Denizi'nin güzel, o masmavi görüntüleri eşliğinde kokuların olmadığı bir ortamda gezme imkanına erişecekler. Tabii biz bu projeyi çok önemsiyoruz ve açıkçası COP31 Başkanlığıyla birlikte 'Denizler ve Okyanuslar' başlığı altında da tüm dünyaya mesajlar vereceğiz. Tüm dünya Türkiye'nin çevre koruma projelerini görecek.'

COP31 sürecinde dünyaya örnek olacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 Zirvesi'ne de dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

'Burada da tüm dünyaya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aslında çevre sevgisi nedir, sözde çevreci değil, fiilen, aktif, somut adımlar atan, aksiyona dayalı, uygulamaya dayalı çevrecilik nasıl olurmuş aslında tüm dünyaya gösteriyor olacağız. Artık söylemden uygulamaya gelinen süreçte artık hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koymamız gerektiğini de tüm dünyaya buradan haykırıyor olacağız. 196 ülke katılacak. Geçen hafta Almanya'da eylem gündemini açıkladık. Tüm ülkelerin olumlu tepkileriyle karşılaştık. Bu eylem gündemi içerisinde sıfır atıktan döngüsel ekonomiye, yeşil sanayiden yine sürdürülebilir kentlere, dirençli kentlere kadar birçok başlık var ve belli taahhütler, belli hedefler ortaya koyduk. Bu hedefleri de aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda adım adım atıyoruz.'

Fethiye Körfezi'nde dip tarama çalışmaları başlıyor

İzmit'teki başarının ardından yeni bir projenin müjdesini de paylaşan Bakan Kurum, 'Bir önemli projeyi başlatacağız, buradan duyurmuş olalım. Yine bu temizliği devam ettireceğimiz bir proje başlatıyoruz. Fethiye'de de iki dip tarama gemimiz daha bünyemize katıldı. Fethiye Körfezi'nde dip taramaya başlıyoruz ve Fethiye Körfezi'mizi de inşallah ülkemize, vatandaşımıza, milletimize yakışır hale getirmek üzere adımımızı atıyoruz. Nasıl Kocaeli'de bunu başardıysak şimdi de Fethiye Körfezi'nde başaracağız' şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, ayrıca Sıfır Atık Mavi projesi kapsamında Göcek kıyılarında 17 koyda mapa şamandıra uygulamasının tamamlandığını ve teknelerin artık gelişigüzel demir atamayacağını hatırlattı.

Belediyelere Marmara Denizi için sorumluluk çağrısı

Marmara Denizi'nin korunması için havzadaki diğer belediyeleri de göreve davet eden Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

'Denizler, okyanuslar bizim için çok kıymetli, çok değerli çünkü bunlar yutak alanlarımız. Zararlı gazların, emisyonların yutulduğu alanlar. O yüzden de Marmara'yı önemsiyoruz. Marmara'daki bütün belediyeleri de sorumluluk almaya davet ediyoruz. Nasıl burada biz Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte vermiş olduğumuz taahhütleri bir bir yerine getiriyorsak, diğer belediyelerle de aynı şekilde atık su arıtma tesislerinin iyileştirilmesi, düzenli depolama sahalarının hayata geçirilmesi ve burada atık su arıtma tesisiyle denize deşarjı artık ileri biyolojik tesislerle yapmak durumunda. İcraat yapacağız. Sözle değil, eylemle yapacağız ve hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koymak durumundayız. O gün aldığımız Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı da hayata geçirmek bizlerin vazifesi. Bu yapmamız gereken bir iş. Dolayısıyla tüm belediyeleri de o gün imza attıkları sorumluluklarını yapmaya da buradan bir kez daha davet ediyorum.'