Bursa’yı yeniden yeşil kimliğine kavuşturmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sil baştan yenilenen toplam 55 dönümlük Demirtaş Kırantepe Çamlık Parkı’nı düzenlenen törenle hizmete açtı. Yeşilin her şehre yakıştığını ama en çok Bursa’ya yakıştığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’yı tekrar yeşil kimliğine ulaştırmak için tabir yerindeyse ant içmişiz” dedi.

Bursa’nın yeniden ‘yeşil’le anılan bir şehir haline gelmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren ve dönem başında belirlenen 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefini aşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni yatırımlarıyla Bursa’ya nefes aldırıyor. Bursa Millet Bahçesi, Vakıf Bera Kent Parkı, Gökdere Millet Bahçesi, Demirtaş Mesire Alanı, Görükle Göçmen Konutları, Hacıvat, Üçevler ve Aşık Veysel Parkı gibi büyük ölçekli parkları kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, mevcut parkları da sil baştan yenileyerek, daha güvenli, konforlu ve kullanışlı hale getiriyor. Demirtaş Kırantepe mevkiindeki toplam 55 dönümlük alana sahip Çamlık Parkı’nı sil baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, düzenlenen törenle Bursalıların hizmetine sundu. Sert zemin çalışmasının ardından aydınlatma sistemleri, kent mobilyaları ve çocuk oyun alanları yenilenen parka, yeni spor alanları, yürüyüş yolları ve ağaçlık alanlarda peyzaj düzenlemeleri kazandırıldı.

"Bursa tekrar yeşile bezeniyor"

Parkın açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, bölge muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Demirtaş Kırantepe Çamlık Parkı’nın tekrar işlevsel hale getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Alinur Aktaş, 5 sene içerisinde güzel işlere imza attıklarını söyledi. Altyapıdaki eksiklikleri tamamladıklarını, senelerdir atıl olan Demirtaş mesire alanını ve ana kucağını hizmete açtıklarını, Kırantepe mesire alanını tekrar eski kimliğine kavuşturduklarını ifade eden Başkan Aktaş, yıllardır konuşulan otoban bağlantısını da bitirdiklerini dile getirdi. Yol genişletme çalışmalarının sürdüğünü, Sakarya Mahallesi’nde dere ıslah çalışmasının bitirildiğini anlatan Başkan Aktaş, spor kompleksinin altındaki halı sahanın yakın zamanda açılacağını müjdeledi. Spor kulüplerinin kullandığı Demirtaş Stadı’nda da yenileme çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Başkan Aktaş, yeni mezarlık alanının da bir aya kadar hazır olacağını açıkladı. Demirtaşlılara kapalı pazar alanı için çalışmaların da kısa sürede başlayacağını müjdeleyen Başkan Aktaş, “Yeşil her şehre yakışır ama en çok Bursa’ya yakışır. Türkiye’de herkes ‘Yeşil Bursa’ diyor. Bursa yeşille özdeşleşmiş bir şehirdir. Hızlı, hormonlu, sanayilerle büyüdük. Yeşil kimliğimizden biraz uzaklaştık. Bursa’yı tekrar yeşil kimliğine ulaştırmak için tabir yerindeyse ant içmişiz. Gökdere Millet Bahçesi atıl durumdaydı. Birkaç hafta içerisinde orayı da açacağız. Vakıf Bera Kent Parkı iki sene önce açıldı. Altıparmak’a millet bahçesi kazandırdık. Yıldırım Balabanbey’de 630 dönümlük parkı etap etap açıyoruz. İlk etapta Aşık Veysel Parkı’nı açtık. Büyükşehir Belediyesi olarak bu dönem 15 tane gençlik merkezi yaptık. Bizim derdimiz, heyecanımız var. Bu şehri yeşile bezemek, bu şehri gençlik merkezleriyle donatmak, bu şehirde tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldırmak gibi derdimiz var” diye konuştu.

“Kırantepe hayırlı olsun”

Hanlar Bölgesi çevresinin açılmasının da kendi dönemine nasip olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, ay sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çarşıbaşı Meydan Projesi’nin açılışının da yapılacağını hatırlattı. Bir caddeye daha, bir sokağa daha dokunabilme hesabıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Aktaş, “Bursa’da çok ciddi kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Büyükşehir, Osmangazi, Yıldırım kentsel dönüşümü konuşuyor. Önümüzdeki dönemde 100 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız. 16 bin tane yeni sosyal konut yapacağız. Kira fiyatlarını normalleştirmemiz lazım. Beşyol’da kavşağın luplarını kısa sürece bitiriyoruz. Bizler bu işe yürekten inanmış insanlarız. Bu güzel şehri daha yeşil yapabilmeyi, gençlere yeni spor alanları kazandırmayı, güzel gelecek hazırlamayı planlıyoruz. Demirtaş’ta 4 mahalle bulunuyor. Kırantepe mesire alanı yaklaşık 55 dönümlük bir alan. Piknik alanlarıyla halkımızın hizmetinde. Üst kısmında araç otoparkı, içerisinde çeşmesi, aydınlatmasıyla işlevsel hale geldi. Yanında spor alanı var. Bunu Bursalıların tertemiz vergileriyle yaptık. Buralara hep birlikte sahip çıkmalıyız. Kırantepe mesire alanı hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Barbaros, Cumhuriyet, Dumlupınar ve Sakarya Mahalle muhtarları adına konuşan Sakarya Mahalle Muhtarı Mümin Dündar, Kırantepe mesire alanının 60-70 sene önce dedeleri tarafından bölgeye kazandırıldığını hatırlatarak alanı tekrar kullanışlı hale getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesti. Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra mesire alanı gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Aktaş, inşaatı devam eden spor kompleksini de gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: BÜLTEN