İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, emanet altın mağduriyetine karşı vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımızın altınlarını kasaları varsa kasalarda veya bankalarda saklamalarını tavsiye ediyoruz. Emanet altınları kuyumcularımızın alması, bunu saklaması, kullanması suç" dedi.

Son dönemde, altınlarını kuyumculara emanet eden vatandaşların çeşitli mağduriyetler yaşadığına ilişkin şikayetlerde artış dikkat çekiyor. Mevzuata göre ise kuyumculuk faaliyeti yürüten işletmelerin, altın ya da başka bir menkul kıymeti emanet olarak kabul etmesi veya farklı bir amaçla muhafaza etmesi açık biçimde yasaklanmış durumda.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu aykırılığın belirlenmesi durumunda 2025 yılı için her bir ihlal kapsamında 22 bin 807 lira ile 684 bin 214 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulayabilecek. Kesilen bu cezaların miktarları ise 2026 yılında yeniden değerleme oranına göre güncellenecek.

"Eğer o emanet altınlar kuyumcudaysa emanet olarak gözükmez"

İKO Başkanı Mustafa Atayık, Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliği hatırlatarak, daha önce İKO’nun bu konuda uyarılarda bulunduğunu anımsattı.

Atayık, kuyumcuların emanet altın almalarının ve bunları saklamalarının yasal olmadığını belirterek, “Eğer o emanet altınlar kuyumcuda bulunuyorsa emanet olarak değerlendirilmez. Maliye, o altınları kuyumcunun envanteri olarak tespit eder ve gerekli mali denetimler ile cezai işlemleri uygular. Kuyumcularımızın bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Kuyumculara emanet altın bırakılması konusunda Atayık, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Kuyumculuk yıllardan beridir vatandaşın gözünde çok değerli ve güvene dayalı bir meslektir. Fakat son zamanlarda bu sektöre dışarıdan gelen insanlar kuyumculuk adı altında bu işlere tenezzül ediyorlar ve vatandaşlar da buna kanıp 'yüksek getiri var, kar payı var' diye altınlarını emanet bırakıyorlar. Sonra da altınlarını kaybetme olaylarıyla karşılaşıyorlar. Bu tarz durumların önüne geçmek için vatandaşlarımızın altınlarını kasaları varsa kasalarda veya bankalarda saklamalarını tavsiye ediyoruz. Emanet altınları kuyumcularımızın alması, bunu saklaması, kullanması suç."

Bu tür vakaların ortaya çıkmasının kuyumcuların tamamını şüphe altında bıraktığını vurgulayan Atayık, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle işini dürüstçe yapan kuyumcuların da itibar kaybına uğradığını ifade etti.

"Altın alırken oda ve dernek üyesi olan kuyumcularımızdan alabilirler"

Son dönemde ortaya çıkan imitasyon veya düşük ayarlı altın konusunda da uyarılarda bulunan Atayık, “Altın alırken oda ve dernek üyesi kuyumculardan gönül rahatlığıyla alışveriş yapılabilir. Türkiye’de yaklaşık 40 bin kuyumcu bulunuyor. Her ilde, her ilçede, her mahallede kuyumcumuz var ve çoğu kişinin bir aile kuyumcusu mevcut. Vatandaşlar, güvendikleri ve tanıdıkları kuyumculardan bu alışverişleri rahatlıkla yapabilirler.” ifadelerini kullandı.

Atayık, altın ve mücevher alımlarında ürünü yerinde görerek satın almanın her zaman daha sağlıklı bir tercih olduğuna dikkat çekerek, çevrim içi alışverişlerde ise ürünlerin gerçekte olduğundan farklı yansıtılabildiğini belirtti.

Atayık, internetten yapılan alışverişlerde bazı ürünlerin sertifikasının bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sertifikası olmayan ürünler için tedbir amaçlı çalışmalar yaptık. Oda olarak İKO-güvenCE etiketini çıkardık. Bu etiketi alan firmalar vatandaşlarla bir sözleşme imzalamış oluyor, odayla firma sözleşme imzalıyor. Vatandaşı burada korumuş oluyoruz. Zaten portallara ve büyük sitelere biz bu yazılarımızı yazdık. Biz bu etiketi olmayan veya odalara üye olmayan firmaların satışına imkan verilmesin istiyoruz. Burada bir mağduriyet oluşuyor. Çünkü vatandaş ne aldığını, kaç ayar aldığını, nasıl aldığını görerek almadığı için zor duruma düşüyor. Bazı portal siteler İKO-güvenCE etiketi olmayan veya odaya üye olmayan firmaların satışlarını durdurmuş vaziyette. Bu, vatandaşlarımız için iyi bir şey oluyor."