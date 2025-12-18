İnegöl Kafkasspor'un geçtiğimiz günlerde Ortahisar Spor Kulübü'nden transfer ettiği sağ kanat oyuncusu 24 yaşındaki Arif Nabi Zengin Kestel Çilekspor maçında sonradan oyuna dahil olarak ilk kez bir profesyonel maçta forma giyme şansı buldu.

24 yaşındaki Trabzon Vakfıkebir ilçesi doğumlu oyuncu geçtiğimiz yıl Süper Amatör Lig takımlarından Beşikdüzüspor'da forma giymiş ve 20'nin üzerinde gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Sezon başında BAL Ligi takımlarından Ortahisar Spor Kulübü'ne transfer olan oyuncu, TFF'nin transfer kolaylığı getirmesi nedeniyle İnegöl Kafkasspor tarafından takıma dahil edildi.

Takımla henüz birkaç idmana çıkmasına karşın, Ortahisar Kulübü'nden hazır gelmesi nedeniyle Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal'ın şans verdiği oyuncu, Kestel Çilekspor maçının 83. dakikasında Yusuf Kaplan'ın yerine oyuna dahil oldu. Uzatma dakikaları ile birlikte yaklaşık 12 dakikada sahada kalan oyuncu, ilk profesyonel maçında heyecanlı gözüktü.