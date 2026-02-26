Nilüfer Belediyesi, 26 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkisinin gösteren kar yağışına karşı harekete geçti. İlçenin özellikle yüksek kesimlerinde günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi amacıyla sahaya inen ekipler, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için çalışma gerçekleştirdi.

Kar yağışının ulaşımı zorlaştırdığı kırsal bölgelerde iş makineleriyle yol açma çalışmaları yürütüldü. Bu kapsamda ekipler; Unçukuru, Üçpınar, Korubaşı ve Maksempınar gibi yüksek bölgelerde bulunan mahallelerde kar nedeniyle kapanan güzergahları hızla temizledi. Olası buzlanma riskine karşı tuzlama işlemi de uygulandı.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile bölge sakinlerinin mağduriyet yaşaması engellenirken, trafik akışının güvenli bir şekilde devam etmesi sağlandı.