İnegöl’de ramazan ayının manevi atmosferi, anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal ile kamu kurumlarının müdürlerinin katıldığı organizasyonda, ilçe protokolü İnegöl Fatma Göztepe Huzurevi sakinleriyle iftar sofrasında buluştu.

İftar öncesi ve sonrası huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen protokol üyeleri, yaşlılarla sohbet ederek onların talep ve temennilerini dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularına vurgu yapıldı. Büyüklerin toplumun en kıymetli hazineleri olduğunu işaret eden protokol, onların hayat tecrübelerinin yol gösterici olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda yaşlılara gösterilen sevgi ve saygının bir medeniyet göstergesi olduğu kaydedildi. Devletin ve milletin her zaman büyüklerin yanında olduğu mesajı da verildi.

HUZUREVİ SAKİNLERİNE MORAL OLDU

Ramazan ayının manevi ikliminde huzurevi sakinleri için hem moral hem de mutluluk kaynağı olan iftar sonrası yapılan duaların ardından bir selamlama konuşması yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal; “Bugün sizlerle birlikte bu iftar sofrasında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devletimizin imkanlarıyla bugün burada bu hizmetleri alıyoruz. Bursa ilinde bine yakın değerli büyüğümüz huzurevlerinde hizmet alıyor. Yaşlılarımızın merakla beklediği Kaplıkaya huzurevimizin tadilatı bitti, teslimini aldık, tefrişat aşaması devam ediyor. 241 kapasiteli büyük bir huzurevini daha hizmete almış olacağız” dedi.

RAMAZAN AYI TÜM MÜSLÜMAN COĞRAFYAYA HUZUR OLSUN

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise ramazan ayının güzelliklerine değinerek; “Çok güzel günlerdeyiz. Rabbimize hamd ediyoruz bizleri bugünlere ulaştırdı, birlik beraberlik içerisinde buluşturdu. İnşallah tüm Müslüman coğrafyada bu ramazan vesilesiyle huzur olur. Rabbim kötülere fırsat vermesin. Görüyoruz, savaş ortamında insanlar binaları yok, açık alanlarda iftar sahur yapmaya çalışıyorlar. Oralara hayır yapanlardan da Allah razı olsun. Rabbim inşallah bizleri bayrama da kavuştursun sizlerle beraber. Devletimiz de güzel yatırımlar yapıyor. Bir tane devletimiz var, ona hep birlikte sahip çıkacağız” diye konuştu.

BEREKET BÜYÜKLERİMİZLE BERABER

Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan da “Ramazan ayının bereketini, güzelliğini bugün de sizlerle paylaşmak nasip oldu. Biz millet olarak büyüklerine kıymet veren, büyüklerinin değerini bilen bir milletiz. Bereketin büyüklerimizle beraber olduğuna inanan bir milletiz. O yüzden de sizlere devletin sunduğu bu imkanlarla burada sağlık ve huzur içerisinde olmanız bizim için çok kıymetli. Sizlerin duasıyla, biz işimizi daha iyi yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından huzurevi sakinlerinin hazırladığı el işi çalışmalarından oluşan hediyeler, huzurevi personeli tarafından protokol üyelerine hediye edildi.