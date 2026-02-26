21-22 Şubat 2026 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilen Okullar Arası Gençler Oryantiring Türkiye Şampiyonası, 38 ilden 350 sporcunun katılımıyla büyük bir rekabete sahne oldu.

İki gün süren zorlu mücadelelerin ardından Özel Altın Nesil Anadolu Lisesi Genç Kız A Takımı, gösterdiği üstün performansla Türkiye şampiyonluğunu elde etti. 350 sporcu arasında zirveye çıktılar.

Adana’da Nefes Kesen Mücadele

Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya yarıştığı organizasyonda, genç sporcular hem fiziksel dayanıklılıklarını hem de yön bulma becerilerini ortaya koydu.

Hedef: Okullar Arası Gençlik Olimpiyatları

Elde edilen bu önemli başarıyla birlikte, Okullar Arası Gençlik Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanan öğrenciler, yeni bir gurur tablosuna imza attı. Türkiye şampiyonu olan takım, uluslararası arenada da başarı hedefliyor. Okullar Arası Gençlik Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek olan öğrencilerimizi ve antrenörleri Tarık Şeker’i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Başarıda büyük pay sahibi olan antrenör Tarık Şeker ve sporcular, disiplinli çalışmanın karşılığını alırken, elde edilen şampiyonluk okul camiasında da sevinçle karşılandı.