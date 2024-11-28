114 ada 12 parsel numaralı taşınmazın tahmini satış bedeli 10 milyon TL, geçici teminat bedeli ise 300 bin TL olarak belirlendi.

Kapalı teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 11 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 14.00’te Nilüfer Belediyesi Encümeninde yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler, şartnameyi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda inceleyebilecek.

İhaleye katılım şartları kapsamında, gerçek kişiler ve tüzel kişilerden istenen belgeler iki zarf halinde hazırlanacak. Teklif mektupları iç zarf içinde yer alırken, dış zarfta geçici teminata ilişkin belgeler, ikametgâh belgesi veya tüzel kişiler için oda kayıt belgeleri ve noter onaylı imza sirküleri bulunacak. Vekâleten başvurular için vekâletname ibraz edilmesi gerekecek.

Başvurular, ihale günü saat 14.00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna teslim edilebilecek. Posta yoluyla yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmeyecek.

Nilüfer Belediyesi, ihaleyi yapıp yapmama konusunda serbest olduğunu duyurdu. Detaylı bilgiye www.nilufer.bel.tr adresinden ulaşılabilir.