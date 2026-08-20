Yalova'nın kalkınma potansiyelini harekete geçirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2026 yılının haziran, temmuz ve ağustos aylarında ilçelerde gerçekleştirdiği proje tarama toplantılarıyla yerel ihtiyaçları ve yatırım fırsatlarını sahada tespit ediyor. Tarımdan turizme, kırsal kalkınmadan istihdama kadar birçok alanın ele alındığı toplantılarda, Yalova'nın yerel potansiyelinin somut ve uygulanabilir proje fikirlerine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Yalova'nın ilçelerinde kalkınma için ortak akıl masaya yatırıldı

Proje tarama toplantılarında ilçe kaymakamları, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, kooperatifler, üreticiler, diğer yerel paydaşlar ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu ve ajans uzmanları, Yalova'nın yerel potansiyelini harekete geçirecek, ihtiyaçlara çözüm sunacak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak somut proje fikirleri geliştirmek amacıyla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantılarda, ilçelerin kalkınma dinamikleri ve proje geliştirme imkanları ele alındı. Yalova'nın Altınova, Armutlu, Çiftlikköy, Çınarcık ve Termal ilçelerinde gerçekleştirilen toplantılarda ilçelerin mevcut durumu, öncelikli ihtiyaçları, yatırım alanları ve geliştirilebilecek proje fikirleri değerlendirildi. Çalışmalarla, yerelde ortaya çıkan ihtiyaçların uygun ajans, bakanlık ve diğer destek mekanizmalarına yönlendirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve proje geliştirme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Tarımda katma değer ve ortak altyapı ihtiyacı öne çıktı

Toplantılarda Yalova'nın farklı ilçelerinde öne çıkan tarımsal ürünlerin daha yüksek katma değerle ekonomiye kazandırılması önemli başlıklardan biri oldu. Ürünlerin yalnızca üretim aşamasında değil; işleme, depolama, paketleme, standardizasyon, markalaşma ve pazarlama süreçlerinde de desteklenmesine yönelik ihtiyaçlar değerlendirildi. Özellikle üreticilerin ve kooperatiflerin ortak kullanabileceği işleme ve depolama altyapılarının geliştirilmesi, yerel ürünlerin yeni pazarlara erişiminin artırılması ve mevcut üretim kapasitesinin sürdürülebilir şekilde büyütülmesi üzerinde duruldu.

Turizmin çeşitlendirilmesi ve yıl geneline yayılması hedefleniyor

Yalova'nın sağlık ve termal turizmden kırsal turizme, doğa ve deniz turizminden kültür ve gastronomiye kadar geniş turizm potansiyeline sahip olduğu toplantılarda öne çıkan değerlendirmeler arasında yer aldı. İlçelerin kendilerine özgü doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin turizm rotaları, ziyaretçi deneyimleri ve alternatif turizm faaliyetleriyle daha görünür hale getirilmesi; turizm hareketliliğinin yıl geneline yayılması ve kırsal alanların turizm ekonomisine daha güçlü şekilde dahil edilmesi yönünde proje fikirleri ele alındı.

Kadınlar, gençler ve kooperatifler için yeni fırsatlar

Toplantılarda sosyal kalkınma ve istihdam başlıkları da önemli yer tuttu. Kadınların ve gençlerin ekonomik hayata daha aktif katılımını sağlayacak üretim, eğitim ve girişimcilik modelleri ile kooperatiflerin kurumsal ve ticari kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlar değerlendirildi. Yerel üreticilerin ürünlerini daha etkin pazarlayabilmeleri amacıyla markalaşma, tasarım, e-ticaret ve dijital pazarlama alanlarında kapasite geliştirilmesi; sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitim ve nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik projeler geliştirilmesi gündeme geldi.

Kırsal kalkınma ve yerel kimlik birlikte ele alındı

Kırsal yerleşimlerin sahip olduğu doğal, kültürel ve ekonomik değerlerin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi de toplantıların ortak başlıklarından biri oldu. Yerel üretim, geleneksel mimari, gastronomi, kültürel miras ve kırsal turizmin birlikte ele alınabileceği modeller üzerinde duruldu. Bu kapsamda kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, yerel ürünlerin görünürlüğünün artırılması, kadın ve genç istihdamının desteklenmesi ve yerleşimlerin özgün kimliklerinin korunarak kalkınma sürecine dahil edilmesi amaçlanıyor.

Çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm gündemde

Toplantılarda çevresel sürdürülebilirlik, atıkların değerlendirilmesi, kaynak verimliliği ve yeşil dönüşüm başlıkları da ele alındı. Tarımsal ve odunsu atıkların ekonomik değere dönüştürülmesi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve sanayide enerji verimliliği ile karbonsuzlaşmaya yönelik proje alanları değerlendirildi.

Proje hazırlama kapasitesi güçlendirilecek

Toplantılarda öne çıkan ortak ihtiyaçlardan biri de yerel kurumların proje geliştirme ve hazırlama kapasitesinin güçlendirilmesi oldu. Bu doğrultuda MARKA tarafından bölge genelinde proje hazırlama eğitimleri planlanıyor. Eğitimlerle kamu kurumları, yerel yönetimler ve diğer bölge paydaşlarının proje fikirlerini daha sistematik şekilde geliştirmeleri, uygun destek programlarına daha nitelikli başvurular hazırlamaları ve kurumlar arası ortak proje geliştirme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Proje fikirleri teknik çalışmalarla olgunlaştırılacak

MARKA tarafından toplantılarda ortaya çıkan proje fikirlerinin ön fizibilite, fizibilite, kapasite ve pazar analizleriyle geliştirilmesi; proje sahibi kurumların, paydaşların, eş finansman imkânlarının ve uygun destek mekanizmalarının belirlenerek fikirlerin uygulamaya hazır projelere dönüştürülmesi için çalışmalar sürdürülecek. Proje tarama toplantıları ile Yalova'nın yerel potansiyellerinin sahadan gelen ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yeni proje ve yatırımların geliştirilmesi hedefleniyor.