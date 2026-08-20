Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen destekler kapsamında akülü ve manuel tekerlekli sandalye, hasta karyolası, havalı hasta yatağı, hasta ve yetişkin bezleri ile çeşitli medikal malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Belediye ayrıca tekerlekli sandalye bakım ve onarımı ile akülü sandalyelerin kullanılamayan akülerinin yenilenmesi konusunda da destek sağlıyor.

Desteklerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ALO 153 Candan Çözüm Merkezi üzerinden veya sosyal.tekirdag.bel.tr adresinden başvuru yapabiliyor.