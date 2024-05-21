Bursa Orhangazi Ortaokulu tarafından Orhangazi Kültür Merkezinde ‘Fence Eğlencesi ve Resim Sergisi’ açıldı. Orta okul öğrencilerin sergisi ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Orhangazi Ortaokulu, öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan Fence Eğlencesi ve Resim Sergisi Orhangazi Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergi açılışına İlçe Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Ali Koşan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Halil Dal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Tüm stantları gezen protokol üyeleri ve ziyaretçiler öğrencilerden aldılar. Kaymakam Karamehmetoğlu, serginin hazırlanmasında emeği geçen okul idaresi, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek teşekkür etti.