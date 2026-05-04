

Kaza sabah 06.00 sıralarında Yalova-Bursa Karayolu Orhangazi Göl Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Yaşar Yüksel (58) idaresindeki 16 AYK 564 plakalı tır Orhangazi Göl Işıklı kavşağında trafik ışıklarında bekleyen bir akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kaza sonrasında hurdaya dönen tır sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan sürücü Yaşar Yüksel çıkarılırken, sağlık ekipleri Yüksel’in hayatını kaybettiğini belirledi.





Trafik kontrollü sağlandı

Kaza sonrası Yalova-Bursa karayolunun Orhangazi Göl Kavşağı mevkiinde polis ekipleri güvenlik tedbiri alırken, bölgede trafik bir süre kontrollü olarak ilerledi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönerken, yaşamını yitiren tır sürücüsünün cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.