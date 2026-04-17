

Edinilen bilgilere göre, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B. (29) yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. (36) isimli şahsı düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA