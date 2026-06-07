Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Gündüzlü mahallesindeki bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sakine S. (48), bahçesindeki erik ağacına çıkarak meyve toplamaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden kadın, yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.



Ağır yaralanan kadın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından durumu ciddiyetini koruyan Sakine S., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralının, topladığı elmayı elinden bırakmaması dikkat çekti.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.