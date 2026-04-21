

Kaza, Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, işçi servisi yolcu indirmek için yol kenarına yanaştığı sırada, aynı yönde ilerleyen motosiklet duramayarak servis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan kadın yola savruldu.



Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.



Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolcu konumundaki kadının ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.