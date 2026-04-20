Bursaspor Başkanı Enes Çelik, 3. ve 2. Lig şampiyonluklarının ardından hedeflerini büyüttüklerini belirterek, sıradaki amaçlarının 1. Lig’e yükselmek ve Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılan bir ekip haline gelmek olduğunu ifade etti.

Başkan Enes Çelik şu ifadeleri kullandı:

1- Göreve geldiğimiz iki yıllık süre içerisinde çok şükür sportif hedeflerimizin yarısını, en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızın ciddi desteğiyle tamamladık.

2- 1. Lig yolunda deplasman tribünü çıktıktan sonra kulübümüzün satabileceği 39.000 kombine hedefini koymuştuk. Bugün görüyorum ki genel satışa çıktığımız birinci gün olmasına rağmen taraftarımız an itibarıyla 37.310 sayısına ulaşmış durumda. Elimizde kale arkasından 1000 civarı bilet ve 25 loca kalmıştır. Ben bu muhteşem ilgiden dolayı büyük taraftarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki sene bilet derdinden bizi kurtardığınız için ayrıca teşekkür ediyorum.

3- Üçüncü Lig'den itibaren kombinelerini yenileyen ve bu sene kalan kombinleri de satın alan, yani bizimle bu yolculuğa en alt liglerden itibaren başlayan vefakâr taraftarlarımız kulübümüzün Süper Lig’deki ve Avrupa’daki başarılarını da görmeye öncelikle hak sahibi olacaklar.

4- Son olarak dünkü üç gün verilen emekler neticesi oluşturulan koreografi için uğraşan tribün emekçisi kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum.

5- İlk iki yılımızda tam anlamıyla tüm Bursa’nın takımı, bundan sonraki yıllarda ise inşallah Türkiye’nin takımı bir Bursaspor’u izleyeceğiz.