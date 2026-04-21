Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ’da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in emniyetteki ifadesi tamamlandı. Erzurum’a getirilen Sonel, işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi’ne sevk edildi.

5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun dosyasında, cinayet şüphesi üzerine 7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, 11 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile koruma polisi Ş.E. de tutuklanan isimler arasında yer almıştı. Dönemin Tunceli Valisi olan ve daha sonra Mülkiye Başmüfettişliği görevini yürüten Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı. Elazığ’da olduğu belirlenen Sonel, burada gözaltına alınarak Erzurum’a götürülmüştü.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ek gözaltı süresiyle birlikte 3 gün boyunca ifadesi alınan Tuncay Sonel, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erzurum Adliyesi’ne sevk edildi. Sonel hakkındaki soruşturma ise ilgili mevzuat kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

DELİLLERİ KARARTMAKLA SUÇLANIYOR

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Sonel hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu" belirtilmişti.

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin süreçte, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla hakkında inceleme başlatılan Tuncay Sonel görevden uzaklaştırılmıştı.

13 Haziran 2017 ile 9 Haziran 2020 tarihleri arasında Tunceli Valiliği yapan Sonel, 17 Nisan’da Elazığ’da gözaltına alınmıştı.