İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ermetal fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, fabrikada yapılan kaynak çalışması yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevler çevredeki bölümlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.