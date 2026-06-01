Yapılan anjiyoda kalp damarlarından birinde tıkanıklık oluşan Bayrak'a operasyonla stent takıldı. Başarılı operasyonun ardından Bayrak'ı, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı: "Ani bir kalp rahatsızlığı sebebi ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan ve bir stent takılan İnegöl İlçe Başkanımız Recep Bayrak'ı ziyaret ettim.

Durumu çok şükür iyi, büyük geçmiş olsun. Allah başkanınıza ve tüm hastalarımıza acil şifalar versin."

