Minibüs sürücüsü tartıştığı otomobilin camını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu, araç trafikten men edildi.

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine minibüs sürücüsü aracından inerek otomobilin camını yumruklayıp kırdı. Otomobilde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sürücünün öfkeyle araca saldırdığı anlar yer aldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu kimliği tespit edilen minibüs sürücüsüne toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, minibüs de trafikten men edildi.

Kaynak: İHA