Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Şubat 2026 döneminde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,96 artarken, yıllık enflasyon oranı yüzde 31,53 olarak kaydedildi.

Enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış üst sınırı da belli oldu. Buna göre, mart ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde artış oranı, on iki aylık ortalama TÜFE verileri esas alınarak yüzde 33,39 olarak hesaplandı.

Mart 2026 kira artışına ilişkin örnek hesaplama:

Mevcut kira bedeli: 40.000 TL

Uygulanacak artış oranı: %33,39

Zam tutarı: 13.356 TL

Zamlı kira bedeli: 53.356 TL

Bu çerçevede, kirası 40.000 TL olan bir kiracının mart ayında ödeyeceği artış tutarı 13.356 TL olacak. Böylece yeni kira bedeli 53.356 TL’ye yükselecek.