Kapalıçarşı verilerine göre gram altın alış fiyatı 7.451,14 TL, satış fiyatı ise 7.625,63 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altın alışta 6.813,64 TL’den işlem görürken, satış fiyatı 7.189,39 TL seviyesinde yer aldı. 14 ayar altında ise alış fiyatı 4.104,24 TL, satış fiyatı 5.432,74 TL oldu.

Çeyrek altın alışta 12.208,00 TL, satışta 12.451,00 TL’den işlem görüyor. Eski çeyrek altın ise 12.021,00 TL alış ve 12.299,00 TL satış fiyatıyla listelendi.

Yarım altın 24.417,00 TL’den alınırken 24.886,00 TL’den satılıyor. Tam altın ise alışta 48.683,00 TL, satışta 49.537,00 TL seviyesinde işlem görüyor.