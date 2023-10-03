Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gerçekleştirilen polis uygulamasında, 858 kişi sorgulandı ve aramaları bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Asayiş, Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Güvenlik Şube Müdürlükleri ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirilen hareketli uygulamalarda, Teleferik-Emir Sultan bölgelerinde narkotik, hırsızlık, uygun olmayan şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik 858 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Uyuşturucu madde taşıyan ve farklı suçlardan aranan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, uygulama sırasında 37 işyeri denetlendi ve 5207 Sayılı Kanuna Muhalefet nedeniyle bir işlem yapıldı.

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