Bursa’da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde ekipler sabit ve umuma açık iş yeri uygulaması gerçekleştirdi. 4 bin 702 şahsın sorguladığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 15 kişi gözaltına alınırken, uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Destek Hizmetleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Sabit yol uygulamalarında toplam 4 bin 702 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Üzerlerinde uyuşturucu madde, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca bulunan ve çeşitli suçlardan aranan toplam 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların üzerlerinden 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait 29 adet fişek, 119,32 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, 1,60 gram metamfetamin, 3,51 gram bonzai ele geçirildi. Oturma izni geçen yabancı uyruklu bir şahıs ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

100 bin 505 lira idari para cezası uygulandı

İş yerlerinde yapılan uygulamalarda, 6 iş yerinde 4207 sayılı Kanun’a muhalefet edildiği, 3 iş yerinde mesul müdür bulunmadığı, 2 iş yerinde açıktan alkollü içecek servisi yapıldığı, bir iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, bir iş yerinde ise 3 çalışanın SGK bildirimi yapılmadığı tespit edildi. Ayrıca yapılan uygulamalarda 2 bin 253 araç kontrol edilirken, 43 araç sürücüsüne toplam 100 bin 505 lira idari para cezası uygulandı, 5 araç ise trafikten men edildi.