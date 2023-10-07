Kocaeli’de bir aile sağlığı merkezinde 3 hekimi darp ederek kaçan saldırgan ve eşi yakalanarak adliyeye sevk edilirken oğlu ise hala yakalanamadı. Baba ve oğlunun doktoru beğenmemesi sebebiyle olayı gerçekleştirildiği öğrenildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta ve yakınları ile Doktor Serdar Erişti arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada N.T. ile oğlu O.T., doktor Serdar Erişti’yi darp etti. Olayı ayırmaya çalışan Ahmet Murat Kazan ve Yılmaz Sarıkaş isimli iki doktor da N.T. ile O.T. tarafından darp edildi. Olay sonrasında saldırganlar kaçarken yaralanan 3 hekim çevre hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasından şahısların kimliklerini tespit ederek çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde olaya karışan N.T. ve eşi G.T. yakalanırken oğlu O.T. ise henüz yakalanamadı.

Gözaltına alınan N.T. ile eşi G.T., ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri diğer saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. N.T. ile oğlu O.T.’nin doktoru beğenmemesi sebebiyle dövdüğü öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan 3 doktorun da hayati tehlikesinin olmadığı, bugün taburcu edildiği bildirildi.