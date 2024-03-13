Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri şüphe üzerine M.E.T. (33), E.K. (25) ve G.B. (40) isimli şahısların içerisinde bulunduğu aracı durdurdu. Ekipler, durdurdukları araçta şeffaf poşet içerisinde 40 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirdi. Ayrıca araçta bulunan şüpheli G.B.'nin ikametinde yapılan aramada 50 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 adet siyah tabanca ve 7.65 mm çapında 6 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan M.E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.B. ve E.K. ise ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA