DÜZELTME İLANI

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BUSKİ)

2024/3 Yıldırım İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak Kanununun 26’ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası : 2024/143710 1 - İdarenin a) Adresi : Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6/3 16190 Acemler- Osmangazi/BURSA b) Telefon ve faks numarası : 224-2702830/2702897/2702850/2702410 224-2339586 / 2702837 c) Elektronik posta adresi : [email protected] ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 – Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 12 ŞUBAT 2024 – Sayı 5053 b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : 11 ŞUBAT 2024 - www.yildirimgazetesi.com (INT-000270) ve BURSA HABER (YYN-000131) 3 - Düzeltilen maddeler :

“ 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:70

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.



Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı 0-50 MM OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ VEYA GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMENİN TEMİNİ, SERİLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI 16,41% 22,20% 7 KAZIDAN ARTAN MALZEME NAKLİ 14,89% 20,15% 6 OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ VEYA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEN ELDE EDİLEN YATAKLAMA VE GÖMLEKLEME MALZEMESİNİN (5-25 mm) TEMİNİ,SERİLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI 10,31% 13,95% 5 MAKİNE İLE HER DERİNLİK HER GENİŞLİK VE HER CİNS ZEMİNDE HENDEK (İKSALI-İKSASIZ-ŞEVLİ) VEYA TEMEL KAZISI YAPILMASI 6,12% 8,28% 4 Ø 300 mm ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ MUFLU BETON BORULARIN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ Bu poza teklif edilecek fiyat, sözleşmedeki (teklif cetveli) BSK.B.107'e teklif edilen fiyatın 1,20 katından daha az olamaz.) 6,01% 8,13% 3 Ø 400 mm ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ MUFLU BETON BORULARIN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ Bu poza teklif edilecek fiyat, sözleşmedeki (teklif cetveli) BSK.B.108'e teklif edilen fiyatın 1,20 katından daha az olamaz.) 5,19% 7,03% 2 TEKLİ YAĞMURSUYU IZGARASI YAPILMASI 4,90% 6,62% 2 Ø 600 mm ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ MUFLU BETONARME BORULARIN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ Bu poza teklif edilecek fiyat, sözleşmedeki (teklif cetveli) BSK.B.110'a teklif edilen fiyatın 1,20 katından daha az olamaz.) 4,21% 5,69% 1

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Tekliflerin hazırlanmasında yukarıda yer alan düzenlemelerin dikkate alınarak işlem yapılması hususunu rica olunur