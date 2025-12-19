Türkiye, terörle mücadelede yeni bir sürecin adımlarını atmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin girişimleriyle başlatılan “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında TBMM’de bir komisyon oluşturuldu. Komisyon çalışmalarında farklı kesimlerin görüşleri alınırken, süreç dahilinde İmralı’ya da bir ziyaret gerçekleştirildi.

RAPORLAR TAMAMLANDI

Komisyon çalışmalarının ardından partiler, raporlarını hazırladı ve TBMM'ye sunmaya başladı.

CHP, MHP ve DEM Parti, geçtiğimiz günlerde sürece ilişkin hazırladıkları raporları TBMM'ye sunduklarını duyurmuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Grup Başkan Vekili Abdülhamid Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM Genel Sekreterliğine Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu teslim etti.

Gül, raporu teslim ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye'ye ilişkin AK Parti Grubunun komisyondaki üyelerinin katkıları, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla hazırlanan raporu TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Sürecin Türkiye için önemini vurgulayan Gül, kararlı siyaseti ve liderliğiyle yol açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.

Raporun içeriğine ilişkin bilgi veren Gül, "15 başlıkta raporumuzu sunduk, 60 sayfalık bir rapor. Çok yoğun bir çalışmayla tüm komisyon üyesi arkadaşlarımız, partideki yetkili, ilgili kurullarımızla birlikte değerlendirmemizi yaptık." dedi.

15 BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

AK Parti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.

Yaklaşık 15 bölüm ve 60 sayfadan oluşan rapor, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu.

Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, raporu bugün TBMM Başkanlığına iletti.

Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş oldu.

UMUT HAKKI BULUNMUYOR

15 başlıktan oluşan raporda "umut hakkı" vurgusu bulunmuyor.

Umut hakkının yer almadığı raporda, komisyonun sürece ilişkin neler yapıldığına kronolojik olarak yer veriliyor.

55 sayfa olarak hazırlanan rapor, revize edilerek 60 sayfaya çıkarıldı.

ÖZEL BİR YASAL DÜZENLEMEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

PKK terör örgütü mensuplarının entegrasyonu için Ceza Hukuk Sistemi içinde yapılması gerekenlerin öneri olarak sıralandığı raporda, kendini fesheden terör örgütüne yönelik müstakil, özel bir yasal düzenleme yapılmasının doğru olacağı belirtiliyor.

SDG'NİN 10 MART MUTABAKATI'NA UYMASI ŞART KOŞULDU

Raporda SDG'nin, Suriye ordusuna entegrasyonunu içeren 10 Mart Mutabakatı'na uyması da şart koşuldu.

REHABİLİTASYON VURGUSU

Raporun sonunda PKK'lı teröristlere rehabilitasyon vurgusu da var.

SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dinlemeleri tamamlamış, rapor aşamasına geçmişti.

CHP, MHP ve DEM Parti, hazırladıkları raporları Meclis'e sunmuştu.

Bugün ise AK Parti raporunu Meclis'e sundu.

Raporların tamamlanmasının ardından bir değerlendirme toplantısı yapılacağı belirtiliyor.