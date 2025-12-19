Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun talepleri doğrultusunda ocak transfer dönemine hazırlıklarını hızlandıran sarı-lacivertli ekip, kadroya dahil edilecek yeni oyuncular için bazı futbolcularla yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Sebastian Szymanski, kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao ve performansı nedeniyle eleştiri konusu olan Youssef En-Nesyri'ya ara transferde yol göründü.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

A Spor'da yer alan habere göre; Körfez ülkelerinde mücadele eden takımlar, Faslı futbolcu En-Nesyri'nin durumunu yakından takip ediyor. Katar Yıldızlar Ligi'nde yerli statüsünde sayılan En-Nesyri için Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in görüşmelere başladığı iddia edildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Devin Özek'in kısa süre önce Katar'a giderek bazı transfer görüşmelerinde bulunduğu aktarıldı. Hem Katar hem de Suudi Arabistan Ligi'nden takımların radarında olan En-Nesyri'nin de kariyerini Körfez ülkelerinde sürdürmeye sıcak baktığı belirtildi.

AFRİKA KUPASI'NDA İZLENECEK

Faslı golcünün transferinde Afrika Uluslar Kupası'nda göstereceği performans etkili olacak. Oyuncuyla ilgilenen kulüpler, En-Nesyri'yi bu karşılaşmalarda yakından izleyecek.

19.5 milyon avroluk bonservis bedeliyle Youssef En-Nesyri, Kerem Aktürkoğlu öncesi Fenerbahçe'nin en pahalı transferi olma rekorunu kırmıştı.

REKOR BEDELLE İMZA ATTI

Kerem Aktürkoğlu öncesinde 19.5 milyon avroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin en pahalı transferi ünvanının sahibi olan En-Nesyri, sarı lacivertli formayla çıktığı 77 maçta 38 gol ve 8 asistlik katkı yaptı.