Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklayarak, "Bursa’daki ve bazı stadyumlarda meydana gelen sloganlarla ilgili hususlara değinelim. Spor kardeşliktir, sevgidir dayanışmamızı kuvvetlendirmemiz gereken evrensel bir değerdir spor. Ayrıştırmanın ve ötekileştirmenin bir aracı olmamalı asla. Biz bu düşüncedeyiz. Hassas bir süreçten geçiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasını hepimiz istiyoruz. Bu sürece zarar verecek davranışların olmamasını istiyoruz. Bu noktada herkesin sorumlu davranması bu milletin menfaatine olacaktır. Bu tür olaylar karşısında tepkimizi ortaya koyarken bir genelleme yapmamak gerekir. O neden hepimiz bu provokasyonlara gelmeden ülkemizin geleceği için sorumlu davranmamız gerekir. Aksi taktir de ülkemiz zarar görür. Olaylarla ilgili gerekli idari, adli soruşturmalar yapılıyor. Yetkili kuruluşlar bunun üzerinde duruyor." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi