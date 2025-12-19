Bursaspor taraftar grubu Teksas, taraftarları önemli bir konuda uyardı. Açıklamada, kulübün son iki sezondur büyük emek ve fedakârlıklarla yürüttüğü kurtuluş mücadelesinin, tribünlerde atılacak tek bir küfür nedeniyle ciddi risk altında olabileceği vurgulandı.

Paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli Bursaspor Camiası

Çok kritik bir eşikteviz ve artık telafisi olmayan bir noktadayız. Bu bir rica değil, kulübümüzün geleceği adına hayati bir uyarıdır

İki sezondur adeta tırnaklarımızla kazıyarak sürdürdüğümüz bu kurtuluş savaşında; başta Başkanımız Enes Çelik olmak üzere, yönetiminden personeline kadar herkesin gecesini gündüzüne katarak verdiği tüm emekler, yarınki maçta edilecek

tek bir küfür nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

KÜFÜR, BURSASPOR'A SIKILAN BİR KURŞUNDUR!

Unutmayın; edilen her küfür, Bursaspor'un geleceğinden çalınan bir parçadır. Bu kurtuluş mücadelesini küfürle kirletmeyelim, tertemiz bir zaferle taçlandıralım!

Emeğe saygı, armaya sadakat için: KÜFRE HAYIR!"