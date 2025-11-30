Örnek No:55*

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/149 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/149 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Altıparmak Mahallesi, 13. Aydın Sokak, Yılmazer Apartmanı Bina No:4 Osmangazi/BURSA adresindeki, Bursa İli Osmangazi İlçesi Altıparmak Mahallesi 5427 Ada 24 Parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazda kain binanın 3. Normal katında bulunan 5 bağımsız bölüme keşif günü girilememiş olup, dışarıdan yapılan gözlem ve idareden temin edilen veriler ışığında değerlendirme yapılmıştır. Giriş katından itibaren zemin kat ve beş normal kattan oluşan betonarme tarzda inşa edilmiş bina ve bağımsız bölüme yönelik yapılan belirlemelerde, bina giriş kapısının demir kapılı olduğu, binada asansör bulunmadığı görülmüştür. Giriş kapısı çelik kapı olan bağımsız bölüm girişinde doğalgaz bağlantısının bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın görsellerine göre, salon ve oda döşeme kaplamalarının marley olduğu, mutfak, tuvalet ve banyo mahal döşeme kaplamalarının seramik kaplama yapılı olduğu; mutfak tezgah arkası ile tuvalet ve banyo duvarlarının seramik kaplı olduğu; diğer duvar ve tavanların sıvalı ve boyalı olduğu tespit olunmuştur. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Altıparmak Mahallesi 5427 Ada 24 Parsel Kat 3 Bb:5 Yüzölçümü : 119,82 m2 Arsa Payı : 35/210 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında H:15.50m yapılaşma koşullu konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 1.580.752,78 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Eki 4 Nolu Depo

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 10:01

