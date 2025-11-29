Medicana International Samsun Hastanesi doktorlarından Doç. Dr. Düriye Sıla Karagöz Özen, diyabet ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Diyabet hastalığına bağlı farklı komplikasyonların süreç içinde gelişebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Özen, "Böbrek ve gözler de diyabetten olumsuz etkilenebilir. Diyabet halen tüm dünyada önlenebilir körlüğün en önemli nedenidir. Son dönem böbrek yetmezliğinin ve diyalizin çok önemli bir nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden diyabet hastalığının yıllık komplikasyon taramalarının yapılmasını önemsiyoruz. Biliyoruz ki kan şekeri kontrolü bozulmaya başladığı andan itibaren küçük kan damarları olumsuz etkilenir. Yani aşikar diyabet ortaya çıkmadan bile kan şekeri yüksekliğine bağlı damar endotelinde hasar ortaya çıkıyor. Bu nedenle kan şekeri kontrolünün sağlanması önemli olduğu gibi her diyabet hastasının yıllık göz kontrollerinin yapılması, göz dibi kontrollerinin yapılması, iç hastalıkları uzmanı tarafından idrarda protein kaçağı olup olmadığına dair yıllık kontrollerin yapılması büyük önem taşıyor" dedi.

Düzenli kontrol ve sağlık taramalarının önemine değinen Doç. Dr. Düriye Sıla Karagöz Özen, "Sinir uçlarında ortaya çıkan hasara bağlı uzuv kayıpları, yaralanmalar, his kayıpları görülebiliyor. Tüm bunların kontrol edilebilmesi için en azından yılda bir sefer diyabet hastalarının komplikasyon taramaları açısından muayene olmalarını öneriyoruz. Diyabet hastalarındaki ölümün en önemli nedeni kardiyovasküler olaylar. Diyabet hastalarında kalp krizi riski, inme riski genel popülasyona göre oldukça artıyor. Bu nedenle bu hastaların yıllık kardiyoloji muayenelerinin yapılması önemli ve kardiyovasküler hastalık riskini artıran kan şekeri yüksekliği dışındaki diğer tüm risk faktörleri önünde diyabet hastalarında çok yakın takip edilmesi gerektiğini biliyoruz ve bunu önemsiyoruz" diye konuştu.

Diyabet tedavisinin kişiye özel planlandığına da dikkat çeken Özen, "Her hasta için bireyselleşmiş tedavi ve hedefler belirliyoruz. Hastalara önerimiz hekim uyarılarına dikkat etmeleri, düzenli kontrol yaptırmak. Daha sağlıklı bir toplum olabilmek için fiziksel aktiviteyi arttırmamız, sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmemiz, işlenmiş gıdalardan uzak durmamız, bel çevresini ideal düzeye düşürmek obezite ile mücadele oldukça önemli" şeklinde konuştu.