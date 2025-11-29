Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen CHP 39. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık seçiminin olduğu ikinci gün sona erdi. Kurultayda açılış konuşmalarının ardından hesap raporları, çalışma raporları ve Kurultay Sonuç Bildirgesi delegelere sunuldu. Görüşlerin alınmasının ardından raporlar ve bildirge, oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı. İlk oyu Özgür Özel kullandı. 2 saat süren oy verme işleminin ardından sayımlar yapıldı ve tek aday olan Özgür Özel, bin 333 delegenin oyuyla yeniden genel başkan oldu.

Sonuçların açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi de sonuçlar açıklandı. 2 milyon üyenin önüne sandığı koyduk. Mahalleden ilçe delegelerini seçtiler. İlçe delegeleri ili seçti. İl sizi seçti. Siz aynı titizlikle öyle bir iş yaptınız ki parti tarihinde bir Genel Başkan’a verilmiş en yüksek oyu vererek aslında Türkiye’ye muazzam bir mesaj verdiniz. Alınan bin 333 oyun 3’ünü bile kendime yazmıyorum. Bu sizin başarınız, sizin kararlılığınız, sizin mesajınız. Bugün başka bir sabaha uyandık. Yarın sabah bambaşka bir Türkiye’ye uyanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir olduğunu, bütün olduğunu, birbirine güvenin tam olduğunu; hedefin iktidar ve yürünen yolda da kararlılığın tam olduğunu gösterdiniz. Ben tarih önündeki sorumluluğumun farkındayım. Omzuma yüklediğiniz yükün farkındayım. Bundan sonra hiçbirimizin bundan öncesinden daha az çalışmaya hakkı yoktur. Hiçbirimiz herhangi bir sebeple yorulmaya, üşenmeye ya da olmayacak ufak tefek şeylerden birbirimizle uğraşmaya, hedeften sapmaya yeltenemeyiz. Çünkü vazife, 100 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ni tekrar iktidar yapmak, ülkeyi bir kez daha kurtarmak vazifesidir."

Kurultayın son günü olan 30 Kasım’da ise Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri seçilerek Kurultay çalışmaları tamamlanacak.