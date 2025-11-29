Dernek Başkanı Eyüp Köksal, yeni ekibin kuruluşuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün İNDAK için tarihi bir gün. Afet farkındalığını, gönüllülüğü ve insan hayatına dokunma bilincini genç yaşlarda kazandırmak amacıyla Genç İNDAK ekibimizi resmen kurduk. İlk eğitimimize yaklaşık 40 gencimizin katılım sağlaması bizi son derece gururlandırdı. Bu ilgi, geleceğe olan umutlarımızı güçlendirdi.”

Köksal, gençlerin gün boyunca hem derneği yakından tanıdığını hem de temel arama-kurtarma disiplinleriyle tanıştırıldığını belirterek “Eğitim kapsamında gençlerimizle tanışma programımızı gerçekleştirdik, derneğimizin kuruluş amacını, faaliyetlerini ve sahada yaptığımız çalışmaları anlattık. Ardından ip eğitimleriyle uygulamalı bir faaliyette bulunduk. Gençlerin heyecanı, öğrenme isteği ve disiplinli duruşu hepimizi etkiledi.” Dedi.

Yeni kurulacak genç ekibin geleceğe yönelik önemini vurgulayan Köksal sözlerine şöyle devam etti:

“Afetler hayatın bir gerçeği. Gençlerimizin bilinçli, donanımlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi toplumumuzun güvenliği için çok büyük bir yatırım. Genç İNDAK, yarınlarımızın arama-kurtarma gücü olacak. Bu yolda onlara destek olmaya, eğitim vermeye ve yanlarında durmaya kararlıyız.”

Köksal, “Kapımız her zaman açık. Bu ülkeye fayda sağlamak isteyen, insan hayatını önemseyen tüm gençlerimizi aramızda görmek isteriz.” ifadelerini kullanarak tüm gençleri İNDAK’ın gönüllülük ruhuna ortak olmaya davet etti.