Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren kent genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve soğuk ile yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi.

Valilik tarafından paylaşılan bilgilere göre, halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde hissedilir derecede azalacağı ifade edildi.

Sıcaklıkların, hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre soğuk ve yağışlı havanın 1 Mayıs 2026 saat 00.00’dan başlayarak 6 Mayıs 2026 saat 12.00’ye kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Vatandaşlara tedbir çağrısı

Valilik tarafından yapılan uyarıda, ani sıcaklık düşüşü, kuvvetli yağış ve don riskine karşı vatandaşların tedbirli davranması istendi. Özellikle sürücüler ve tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiği belirtildi.

Bursa’da bahar havasının ardından beklenen ani hava değişiminin günlük yaşamı ve tarım faaliyetlerini etkileyebileceği değerlendiriliyor.