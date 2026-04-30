Kaza saat 17.00 sıralarında Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Seyithan S.(27) yönetimindeki 16 BRP 772 plakalı hafif ticari araç, ara sokaktan çıkan sürücü Ahmet A.(46) yönetimindeki 16 ARM 848 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler ile 16 BRP 772 plakalı araçtaki yolcu Mustafa S.(17) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.