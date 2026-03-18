Bayramın ilk günü olan 20 Mart Cuma sabahı, Bursa ve ilçelerindeki camilerde vatandaşlar, bayram namazını kılmak için erken saatlerde bir araya gelecek. Bayram sabahının coşkusunu ve birlik duygusunu yaşamak isteyen vatandaşlar, namaz vakitlerini yakından takip ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Bursa’da bayram namazı saat 07.38’de, İnegöl’de ise 07.37’de kılınacak.

Bursa'nın ilçeleri için ise namaz saatleri şu şekilde:

Osmangazi: 07:38

Nilüfer: 07:38

Yıldırım: 07:38

Gürsu: 07:37

Kestel: 07:37

Gemlik: 07:37

Mudanya: 07:39

İnegöl: 07:37

Orhangazi: 07:36

İznik: 07:34

Karacabey: 07:42

Mustafakemalpaşa: 07:41

Yenişehir: 07:35

Keles: 07:38

Orhaneli: 07:39

Büyükorhan: 07:41

Harmancık: 07:39