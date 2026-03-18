Bursa'nın Yenişehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama vatandaşlar tarafından takdir topladı. 17 Mart 2026 tarihinde gece saatlerinde ilçe genelinde 5 farklı noktada 50 personelin katılımıyla yapılan sabit uygulamalarda toplam 400 araç ve 500 kişi sorgulandı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerde araç kontrolleri ve yaya sorgulamalarının yanı sıra drone ile havadan yapılan kontroller de dikkat çekti.

Yapılan uygulamalar sırasında yakalamalı olduğu belirlenen 1 araç ekipler tarafından tespit edilerek nöbetçi otoparka çekildi. Araç hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

