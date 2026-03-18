Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde toplu ulaşımda hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için otobüslerde ve trenlerde kapsamlı ve yoğunlaştırılmış bir temizlik yaptı. Otobüs filosunun genel temizlik çalışmaları Merkez İşletme, Otobüs Terminal İşletme ve Yıldırım Mimar Sinan Araç Yıkama Merkezleri'nde gerçekleştirildi. Otobüs koltuklarını profesyonel ve ileri teknolojik ekipmanlarla tek tek yıkayan BURULAŞ ekipleri, araç içi zeminleri, cam yüzeyleri ve sık temas edilen alanları detaylı bir şekilde dezenfekte etti. Titiz çalışmalar sayesinde otobüsler, hijyen ve konfor açısından en üst standartlara ulaştırılarak Ramazan Bayramı için hazır hale getirildi.

BURULAŞ ekipleri, günlük sefer yapan trenlerin genel temizliklerini de düzenli bir şekilde yapıyor. Detaylı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleriyle adeta yenilenen araçlar, bayram boyunca vatandaşlara güvenli, sağlıklı ve ferah bir ulaşım imkanı sunacak.

