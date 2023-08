Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Güllük-Mimar Sinan, Piremir ve Millet Kapalı Pazar alanlarından sonra, Bağlaraltı Kapalı Pazar Yerini de ilçeye kazandırıyor. Temeli atılan pazar yeri Aralık’ta hizmete açılacak.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Güllük-Mimar Sinan, Piremir ve Millet Kapalı Pazar alanlarını hizmete açan Yıldırım Belediyesi, Bağlaraltı Mahallesi’ne de modern bir pazar yeri kazandırıyor.

Bağlaraltı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nin temel atma törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Bayrak, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, il yönetim Kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 6 bin 305 metrekarelik inşaat alanına sahip, 2 katlı yapılacak olan pazar yerinde 180 pazar tezgâhı, 60 araçlık otopark, mescit, abdesthane, lavabolar ve teknik alanlar bulunacak.

Sokak aralarında kurulan, zaman zaman vatandaşın güvenli ve hijyenik alışveriş yapmasını zorlaştıran pazar yerlerinin yerine modern kapalı pazar yerleri inşa ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Günlük yaşamın bir parçası olan pazar alışverişini karmaşa ve sağlıksız ortamlardan modern mekânlara taşıyoruz. Mevcut pazaryerlerimizi de ilçemize yakışır hale getiriyoruz. Bu kapsamda hem pazar alanı hem otopark hem de çok amaçlı olarak hizmet veren Piremir, Güllük-Mimarsinan, Millet Pazar yerleri Yıldırım’a kazandırdık. Şimdi de eskiyen ve ihtiyaçları karşılayamaz hale gelen Gökdere Pazar Yerini, Bağlaraltı Pazar Yerini ve Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Arabayatağı Mahallesi’ni de sil baştan yenileyip modern kapalı pazar yeri kazandırıyoruz. Yine önümüzdeki günlerde Yavuzselim Mahallesi’ne de kapalı pazar yeri kazandırmak için çalışmalara başlayacağız” dedi.

Bağlaraltı Mahallesi’nin en önemli ihtiyaçlarının başında kapalı ve modern bir pazar yeri geldiğini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Bağlaraltı Pazarı hemşehrilerimizin sıkça kullandığı bir pazar yeriydi. Kademeli olması sebebiyle yağışlı havalarda hemşehrilerimiz rahat alışveriş yapamıyordu. Hemşehrilerimiz talep etmişti, biz de yaparız diye söz vermiştik. Yapacağımız çalışma ile alt katı otopark üst kat ise Pazar alanı olacak. Temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Bağlaraltı Kapalı Pazar Yeri’ni, bu yıl bitmeden hizmete açmayı hedefliyoruz. Bağlaraltı Kapalı Pazar Yeri Yıldırım’a hayırlı olsun. Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak işleri hep beraber hayata geçireceğiz” diye konuştu. Oktay Yılmaz’ın Yıldırım’a önemli kazanımlar sağladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, “Başkanımız ve ekibi Yıldırım için gecesine gündüzüne katıyorlar. Her hafta bir açılış, bir temel atma programı oluyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman başkanımızın ve hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Yıldırım’daki modern pazar alanlarının sayısının her geçen arttığını söyleyen Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksoy da “Bu yeni pazar yerleri ile hem esnafımız daha rahat ve huzurlu çalışıyor, hem de insanlarımız daha güvenli, hijyenik koşullarda alışveriş yapabiliyor. Bu imkanları bize sağladığı için Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.