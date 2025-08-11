Konyaaltı Plajı, sıcak yaz günlerinde Antalyalıların ve turistlerin sabah-akşam vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Antalya’da yaz sıcaklarının etkisiyle bunalan vatandaşlar, serinlemek için Konyaaltı Plajı’na koşarken, bu ilde adeta deniz suyu bile yanıyor.ANTALYA (İGFA) -Antalya’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle, serinlemek isteyenler Konyaaltı Plajı’na akın etti.

Plaj, yerli ve yabancı ziyaretçilerle dolup taşarken, deniz suyu sıcaklığının 32-33 dereceyi bulduğu plajda, vatandaşlar sulara bırakarak sıcaktan kurtulmaya çalıştı.

Nem oranının düşük olması nedeniyle sıcak esen rüzgar nefes almayı dahi zorlaştırırken, bazı vatandaşlar geç saatlere kadar plajdan çıkmazken, bazı vatandaşlar da ağaç gölgelerinde güneşten korunmaya çalıştı.