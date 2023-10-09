Bursa'da Yıldırım Belediyesi ve BAL-GÖÇ iş birliğiyle düzenlenen ve binlerce Balkan Türkü’nü buluşturan Yıldırım Balkan Panayırı, sona erdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) ile birlikte Balkan Panayırı düzenledi. 7-8 Ekim tarihlerinde Millet Mahallesi’nde düzenlenen ve yöresel lezzet çadırları, alışveriş butikleri, lunapark ve çocuk oyun gruplarının da yer aldığı panayıra on binlerce kişi ziyaret etti.

Panayırın ilk gününde Balkan müziğinin önemli isimlerinden Rumelili Ayhan Efe, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve BAL-GÖÇ Başkanı Emin Balkan’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz, Bulgaristan Bursa Konsolosu Momchil Rusinov, Bulgaristan Ticaret Ateşesi Lyubemir Lyubenov, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ferhat Erol, MHP İl Başkan Yardımcısı Hikmet Çalışye, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, MHP İlçe Başkanı Kadir Taşçı, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP İlçe Başkanı Nihat Gün katıldı.

GÖNÜL DÜNYAMIZIN İZ DÜŞÜMÜ

Etkinliğin ikinci gününde panayırı ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı BAL-GÖÇ Genel Başkanı Emin Balkan karşıladı. Yıldırım’ın aynı zamanda bir Balkan şehri olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “Türkiye’nin farklı şehirlerinden insanlarımız çalışmak için Yıldırım’a gelirken, Bosna’da, Yunanistan’da Bulgaristan’da, zulümden, baskıdan kaçan insanlarımız için adeta bir sığınak olmuştur Göçlerle kültürlerin harmanlanması ile oluşan bu durum bugün bizim en büyük zenginliğimiz ve gücümüz olmuştur. Bizim bedenimiz Yıldırım’da ise de ruhumuz, gönlümüz, Saraybosna’da Üsküp’te, Gümülcine’de, Kırcaali’de, Karabağ’dadır. Oradaki insanlarımız rahat ve mutlu ise biz burada huzur içerisinde olabiliriz. İşte bu birlik ve beraberliğimizin bir yansıması olarak bugün Türkiye’mizin ve Bursa’mızın en önemli ve etkin STK’larından bal-göç ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe hoş geldiniz safa geldiniz” dedi.

Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür eden BAL-GÖÇ Genel Başkanı Emin Balkan ise “Yıldırım, özellikle Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya’dan Bursa’ya göç eden insanlarımızın büyük çoğunluğunun ilk ikametgâhı. Bundan dolayı bizim gönlümüzdeki yeri farklıdır. Yine önemli sayıda Balkan Göçmeni kardeşimiz Yıldırım’da hayatlarını devam ettiriyor. Bundan dolayı, birlikte düzenlediğimiz bu etkinliğe olan katkıları ve bizlere karşı her zaman gösterdiği hüsnükabulden dolayı Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu. Etkinlik, yöresel balkan sanatçısı Fiki’nin konseri ile sona erdi.