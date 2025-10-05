Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. Eray K.(23) yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yol kenarındaki bariyerlerin üzerine düştü. Sırtına bariyer demiri saplanan genç ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Tuncay Şentürk